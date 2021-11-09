Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц страны, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию «Белавиа», сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по словам ЕС, организовали прибытие мигрантов на границу с Польшей», — сообщили источники.

Уточняется, что ЕС может одобрить санкции уже на следующей неделе. Кроме того, по словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических ограничений, введенных в июле.