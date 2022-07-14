«Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году», — говорится в документе.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза закупать газ у Азербайджана, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей. Проект меморандума о взаимопонимании, с которым ознакомился Reuters, предполагает увеличение добычи Азербайджаном и расширение сети трубопроводов.

Азербайджан продает углеводороды в Италию, Грецию и Болгарию с конца 2020 года по Трансадриатическому газопроводу — отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора. В прошлом году европейские страны получили с его помощью более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа.

В проекте подчеркивается важность «долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов». В нем также говорится, что договоренности должны учитывать цели ЕС в области изменения климата. Это, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года. Евросоюз и Азербайджан также изучат возможность связи энергетических систем, чтобы развивать возобновляемые источники, и обсудят будущую торговлю водородом.

Обеспокоенность по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилилась после начала планового ремонта газопровода «Северный поток-1», по которому газ поступает в Германию. Правительства и компании опасаются, что Москва продлит отключение. На время работ на «Северном потоке» единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы остается транзитная ветка через Украину. Через нее в настоящее время пропускается около 40 млн куб. м топлива в сутки. (moscowtimes.ru)