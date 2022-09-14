Многим интересно, как можно оценить произошедшее в последние сутки у западных границ нашей страны. Конечно, это волнует граждан Азербайджана. По официальной версии Баку, всё это стало результатом широкомасштабных провокаций Вооруженных сил Армении на различных направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

На какие же мысли наводит произошедшее? Почему это стало возможным? Какие обстоятельства привели к этому? Может быть это связано с чьими-то интересами вне региона?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Сергей Данилов, украинский политолог, заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Это разовая акция, спровоцированная изменением позиции властей Армении в отношении результатов 44-дневной войны. Пытаясь затянуть переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией, Ереван неправильно рассчитал свои силы.

Мне кажется, что официальный Баку не заинтересован в возобновлении полномасштабных боевых действиях, поскольку это только усилит зависимость Еревана от Москвы. Но, именно Москва сейчас через своих клиентов в политическом истеблишменте Армении делает все возможное, чтобы затянуть урегулирование и не допустить подписание мирного договора.

В результате от армянских представителей звучат месседжи, которые прямо противоречат предыдущим договоренностям. Проблема в том, что Москва (и ее клиенты в Ереване) ведет себя так, как будто в Дербенте до сих пор стоит полноценная бригада морской пехоты, и у России есть силовые рычаги влияния на ситуацию на Южном Кавказе. Но Дербентская бригада лежит в украинском черноземе, ее переехали траки украинских танков.

Из этой ситуации есть единственный выход — строить мир на Южном Кавказе на основе диалога и сотрудничества государств региона.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Традиционно принято отмечать выигрышные стороны данной ситуации для США – ожидания, что нынешняя эскалация может усилить противоречия между Москвой и Баку, а также критику в отношении России и ОДКБ в Армении и тревожность у Турции и Ирана. Стоит учитывать, однако, что сейчас в зоне внимания Вашингтона немало проблем в других регионах мира, которые будут отвлекать его внимание. Заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, что его страна «глубоко обеспокоена» ситуацией на границе Азербайджана и Армении и призывает «немедленно прекратить любые военные действия» — стандартная реакция любого крупного игрока на конфликт, от которого он хочет формально дистанцироваться. Действительно, американский дипломат особо отметил «удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении». Но по ситуации на 13 сентября, Вашингтон скорее выжидает, чем оказывает серьезное давление на стороны конфликта. Скорее всего, в ближайшее время американская сторона постарается играть на ожиданиях и Баку, и Еревана, посылая им противоречивые сигналы. Тем самым Вашингтон будет стремиться получить пространство для маневра, пока не беря на себя серьезных обязательств.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Текущая эскалация, как мне видится, является результатом затянувшегося процесса переговоров относительно открытия коммуникаций и подписания договора между странами. После Карабахской войны было ощущение или надежда, что пойдет процесс урегулирования потихоньку и страны хотя бы в вопросах экономики начнут продвижение. Этого не случилось. Все переговорные форматы заканчиваются ничем. Решения вопроса по открытию коридоров нет. Компромисса нет. Азербайджан выбирает именно военное давление в качестве инструмента подталкивания Армении к принятию решений. Решать в данном случае всё армянам и азербайджанцам. Я могу только сказать, что когда тысячами гибнут люди в результате агрессии России, когда мы смотрим на ужасы войны и весь мир думает, как помочь беженцам из Украины и остановить маньяков, нужно искать любые решения, пробовать все варианты, кроме войны и смерти.