Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ответил критикам, не поддерживающим расширение НАТО.

Свой ответ он опубликовал в субботу в Twitter, пишет «Европейская правда».

«Тем, кто считает, что расширение НАТО было ошибкой, имейте в виду: где НАТО, там мир, где Россия там война», — отметил Рынкевич.

Требование России не принимать Украину в НАТО стало одной из озвученных Москвой причин полномасштабного вторжения.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на поступление, однако дебаты только начались.

В Москве начали предупреждать их о «последствиях (www.eurointegration.com.ua/rus).