Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia осуществлять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван. Информацию об этом подтвердили Sputnik Армения в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур.

«Комитет гражданской авиации разрешил компании начать рейсы Ереван-Стамбул-Ереван с января», — отметили в ведомстве.

Еще 23 декабря сообщалось, что компания обратилась в министерство с целью получить разрешение. Ввиду отсутствия дипотношений рейсы будут нерегулярными.

Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.