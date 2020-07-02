Эрдоган заявил о необходимости взять под контроль социальные медиа-платформы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится закрыть социальные медиа-платформы в Турции, на следующий день после того, как его дочь Эсра Албайрак оскорбили в Twitter.

Во время выступления 1 июля Эрдоган заявил, что причиной таких оскорблений является использование социальных сетей, добавив, что «будут предприняты быстрые шаги для их полного устранения».

Раскритиковав пользователей социальных сетей, которые оскорбили Албайрак и её мужа министра финансов и казначейства Берата Албайрака после рождения их четвёртого ребенка Хамзы Салиха, Эрдоган заявил, что «мы привлечём их к ответственности за совершенное ими преступление».

«Мы уже сталкивались с подобными атаками в прошлом. Тот факт, что эти социальные медиа-платформы являются неконтролируемыми, играет определённую роль в росте этих аморальностей. Вы понимаете, почему мы против социальных медиа-платформ, таких как YouTube, Twitter и Netflix? Чтобы избавиться от этих безнравственностей. Они аморальны. <…> Мы не можем допустить, чтобы 83 млн человек стояли со связанными руками против террора в социальных сетях», — добавил Эрдоган.

Высказывания Эрдогана появились через несколько дней после того, как он был вынужден скрывать комментарии во время прямой трансляции, после того как обрушился с критикой на студентов, а видео получило более 368 тыс. «дизлайков» на YouTube.

Эрдоган 26 июня проводил онлайн-встречу со студентами, готовящимися сдавать вступительный экзамен в высшие учебные заведения (YKS), когда молодые люди начали использовать хэштег: «вы не получите наших голосов». После увеличения числа подобных ответов Эрдоган приказал отключить раздел комментариев, указывается в статье. Затем хэштег стал трендовой темой в Twitter.

Вместе с тем в своём выступлении 1 июля Эрдоган также заявил, что ПСР работает над правовым регулированием вопроса социальных сетей.

«Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы эти платформы открыли юридические и финансовые представительства. Мы введём запреты на доступ, а также юридические и финансовые меры. Я надеюсь, что этот вопрос будет решён до того, как закончится этот законодательный период», — добавил турецкий лидер. (МК-Турция)