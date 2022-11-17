Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммите G20 на Бали коснулся усилий Анкары по восстановлению связей Турции с рядом арабских государств, сообщает Агентство Анадолу.

«В отношениях Турции с Египтом и Сирией не может быть вечных проблем и обид. В нужное время может состояться оценка и переформатирование связей», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции сообщил, что Анкара может вновь рассмотреть диалог со странами, в отношениях с которыми есть сложности. «Этот вопрос может стать особо актуальным после июньских выборов [2023 года] в Турции», — отметил президент.