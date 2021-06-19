Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу приветствовал решение России о возобновлении авиасообщения с республикой. Слова турецкого лидера приводит агентство Anadolu.

«Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», — заявил Эрдоган, выступая на открытии отеля в Анталье. Он также добавил, что власти страны помогут туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.

В пятницу на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Ранее полеты в Турцию выполняли S7, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, Royal Flight, «Ютэйр», «Победа» и Red Wings.