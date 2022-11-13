Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбуле указывают на теракт. Об этом сообщается в Twitter администрация главы государства.

«Неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация показывают, что здесь «пахнет терактом», — отметил турецкий лидер.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число пострадавших при взрыве в центре Стамбула увеличилось до 53, погибших — до 6 человек.