Отвечая на вопрос о последнем витке напряженности на границе Армении и Азербайджана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о заявлениях Баку о завершении операции по предотвращению провокации армянской стороны.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«Ввиду завершенности операции, думаю, на данный момент раздувать тему не стоит. По информации, представленной мне Ильхамом Алиевым, наши братья в Азербайджане обеспечили свою безопасность. В данной связи очень важно, чтобы Армения прекратила провокации в отношении Азербайджана, и придерживалась взятых обязательств. Ереван должен нацелиться на мир и сотрудничество. Турция выступает за успешное завершение процессов нормализации отношений в регионе, что позволит обеспечить долгосрочный мир и стабильность [на Южном Кавказе», — отметил турецкий лидер.

Глава турецкого государства подчеркнул значимость безоговорочной поддержки целостности Азербайджана со стороны всех стран региона.

Эрдоган сообщил, что 20 октября вместе с президентом Ильхамом Алиевым примет участие в открытии Зангиланского аэропорта на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. «Ильхам Алиев попросил нас определить дату визита. После открытия аэропорта в Зангилане, мы направимся в Джабраил, где состоится торжественная церемония. Соответствующая договоренности достигнута. Не исключаю также участия других лидеров в предстоящих мероприятиях в Азербайджане. Решение за Баку», — сказал президент Турции.