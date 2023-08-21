Потенциальная военная интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит TRT.

«Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведет к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки», — заявил Эрдоган.

Он уточнил, что Турция ведет переговоры по линии МИД по мирному урегулированию ситуации в стране.