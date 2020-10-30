Эрдоган выразил признательность странам, выразившим готовность оказать поддержку Турции в связи с землетрясением

«Господин Ильхам Алиев, мой брат, позвонив из Азербайджана, выразил готовность оказать всяческую поддержку Турции в связи с произошедшим землетрясением».

Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в ходе заседания Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Стамбуле, оценивая ситуацию после землетрясения, произошедшего сегодня в Измире.

Эрдоган выразил признательность всем странам, выразившим поддержку Турции в связи со стихийным бедствием.

Президент заявил, что число пострадавших в результате землетрясения достигло 438 человек, погибших – 12: «Пятеро находятся в операционной, состояние еще восьмерых оценивается, как тяжелое».