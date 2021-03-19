Эрдоган в режиме провел онлайн-встречу с главой Еврокомиссии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции проводит в пятницу встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Агентство Анадолу.

Онлайн-переговоры начались в 15.27 (16.27 по бакинскому) по времени Турции.

Глава турецкого государства общается с руководством ЕС из дворца «Вахдеттин» в Стамбуле.

К видеоконференции также присоединились глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.