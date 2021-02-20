Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о сотрудничестве в области оборонной промышленности». Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

Закон вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что соглашение было подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 31 октября 2017 года. В рамках визита состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После встречи были подписаны документы. Документ в области оборонной промышленности подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и тогдашний министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

| 2021-02-20T10:11:48+04:00 20 февраля 2021, 10:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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