Эрдоган утвердил соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в оборонпроме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о сотрудничестве в области оборонной промышленности». Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

Закон вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что соглашение было подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 31 октября 2017 года. В рамках визита состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После встречи были подписаны документы. Документ в области оборонной промышленности подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и тогдашний министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.