Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

5 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об утверждении соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области оборонной промышленности.

Текст документа опубликован Resmi gazete.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области оборонной промышленности было подписано 31 октября 2017 года в Баку по итогам 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня при участии президентов Азербайджана и Турции.

Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и занимавший в то время пост министра национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

| 2021-04-06T11:10:11+04:00 6 апреля 2021, 11:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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