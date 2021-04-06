Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в оборонной промышленности

5 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение об утверждении соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в области оборонной промышленности.

Текст документа опубликован Resmi gazete.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области оборонной промышленности было подписано 31 октября 2017 года в Баку по итогам 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня при участии президентов Азербайджана и Турции.

Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и занимавший в то время пост министра национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.