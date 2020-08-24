Эрдоган: Турция ни на шаг не отступит от деятельности в восточном Средиземноморье

Турция ни на шаг не отступит от деятельности бурового судна Oruç Reis и других судов ВМС страны в восточном Средиземноморье.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

Глава турецкого государства прокомментировал военные учения Греции в восточном Средиземноморье, отметив, что эти учения ставят под угрозу безопасность всех морских судов в регионе.

По словам президента, единственной причиной возможных негативных сценариев в регионе будет Греция, которая так же станет единственной пострадавшей от этого.

Афины погрузили себя в хаос своими же действиями, противоречащими нормам международного права и принципам добрососедства, подчеркнул Эрдоган.

| 2020-08-24T23:18:26+04:00 24 августа 2020, 23:39|12345 (Пока оценок нет)
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