Эрдоган: Турция не смирится с агрессией Израиля в Палестине

Даже если весь мир закроет глаза на агрессию Израиля в отношении Палестины, Турция не смирится с этим положением. Об этом после пятничной молитвы сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

Анкара сегодня решительно выступает против атак на мечеть «Аль-Акса», точно так же, как не позволила создать террористический коридор вдоль границ Турции с Сирией, заявил глава государства.

«Мы опечалены и возмущены жестокостью Израиля, террористического государства, у которого хватает смелости атаковать только детей, беззащитных женщин и невинных. Позиция Турции в этом вопросе принципиальна», — отметил турецкий лидер.

Противодействие агрессии Израиля в палестинских городах и в Иерусалиме — долг чести для всего человечества, подчеркнул Эрдоган.

«Террористическое государство, которое пыталось разграбить Иерусалим — место расположения святынь как мусульман, так и христиан и иудеев, перешло все границы», — отметил Эрдоган.

По его словам, те, кто хранит молчание в ответ на кровопролитие, неуважение со стороны Израиля или открыто выступает в защиту происходящего, должны знать, что однажды настанет и их черед.

Глава турецкого государства добавил, что если Организация исламского сотрудничества (ОИС) не займет незамедлительно четкую и эффективную позицию по атакам Израиля на палестинцев, то это будет означать, что данная структура отрицает собственное существование.