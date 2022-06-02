Турция продолжит активное участие в космической гонке, и намерена войти в число лидеров в данной области. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 53-й церемонии награждения авторов лучших исследовательских проектов учащихся лицеев Турции в четверг в Анкаре, сообщает Анадолу.

Церемония в Президентском комплексе в Анкаре прошла по инициативе Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Турецкий лидер призвал не принижать значимость космической программы страны.

Президент напомнил, что Анкара ранее объявила, что первый пилотируемый полет с участием турецкого космонавта намечен на 2023-й год.

Обращения на участие в данной программе принимаются до 23 июня 2022 года, отметил Эрдоган.

По его словам, число заявок уже достигло 35 тыс. человек. «Возможно первый космонавт Турции сидит сегодня в этом зале», — сказал Эрдоган, призвав молодежь к активному участию в инициативах освоения космоса и разработки космических технологий.