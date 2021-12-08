Состоялся телефонный разговор между президентами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Анадолу, в ходе телефонного разговора президенты двух стран отметили необходимость активизации сотрудничества, в частности, в экономической сфере и борьбе с терроризмом.

И.Раиси отметил, что основной путь в борьбе с терроризмом заключается в уважительном отношении к властям стран.

«Учитывая блестящее прошлое Исламской Республики Иран в борьбе с терроризмом, мы приветствуем сотрудничество со всеми странами в этом направлении», — сказал он.

Глава государства рассказал о важности экономических и коммерческих связей между Тегераном и Анкарой, отметив, что в скором времени в Тегеране состоится заседание совместной экономической комиссии, сотрудничество вступит в новый этап и будет развиваться: «Мы настаиваем на том, что проблемы в регионе должны решаться внутри региона и при активном участии стран региона. Нет необходимости во вмешательстве иностранцев».

Президент Турции рассказал о необходимости проведения заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Тегераном и Анкарой и отметил, что в ходе предстоящего визита в Тегеран отношения двух стран вступят в новый этап развития.