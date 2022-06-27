Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается на грядущем саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня, документально подтвердить лицемерие Финляндии и Швеции в вопросах борьбы с террористами, передает ТАСС.

Глава государства указал, что во вторник турецкая делегация отправится в Испанию для участия в данном мероприятии и «сделает все необходимое в соответствии с правами и интересами нашей страны».

«На саммите НАТО мы расскажем о лицемерии наших собеседников в отношении борьбы с терроризмом при помощи документов», — сказал он.

По словам политика, турецкая сторона донесет информацию о лицемерии Стокгольма и Хельсинки в отношении признанных Анкарой террористическими организаций: Рабочая партия Курдистана (РПК), «Силы народной самообороны» (СНС), «Террористическая организация фетхуллахистов» (ФЕТО).