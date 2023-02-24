Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в Украине на фоне первой годовщины ввода российской армии на украинскую территорию, а также последствиям разрушительных землетрясений в Турции.

Эрдоган выразил признательность Зеленскому за солидарность на фоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога.