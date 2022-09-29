Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Анкару повлиять на российского коллегу Владимира Путина по вопросу прошедших референдумов в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, пишет агентство Anadolu.

«Зеленский хочет, чтобы мы оказали поддержку четырем регионам Украины, и хочет, чтобы мы убедили Путина», — рассказал турецкий лидер, добавив, что намерен обсудить эти вопросы с российским президентом.

Однако Эрдоган отметил, что «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал». Турецкий президент заявил, что «хотел бы, чтобы референдумов не было», но считает, что этот вопрос необходимо решать дипломатическим путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин намерен переговорить по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.