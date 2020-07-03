Эрдоган прокомментировал итоги переговоров с Путиным и Рухани

Турция придает особую значимость гуманитарной ситуации в Сирии, в частности, вопросам поставок гуманитарной помощи в регион и этот вопрос был обсужден в ходе переговоров с президентами России и Ирана в астанинском формате.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в пятницу в Стамбуле, информирует Агентство Анадолу.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день поставки гумпомощи в Сирию от ООН и других организаций и стран, осуществляются именно через турецкую территорию.

«На переговорах с президентами России и Ирана по Сирии обсудили в числе прочих шаги, которые необходимо предпринять в гуманитарной сфере. Все решения нашли отражение в итоговом заявлении», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что последующая встреча президентов в астанинском формате состоится в Тегеране после устранения угрозы коронавирусной инфекции.