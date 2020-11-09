Эрдоган принял отставку Албайрака

Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.

«Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра», — сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган при этом отметил, что благодаря усилиям Албайрака Турция прошла период пандемии коронавируса с минимальными потерями, говорится в сообщении. (РИА Новости)