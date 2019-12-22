Эрдоган пообещал при необходимости усилить военную поддержку Ливии

Турция усилит при необходимости военную поддержку Ливии с использованием военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.

Он отверг возможность уступок Турции по соглашениям с Ливией.

«Если мы откажемся от соглашений с Ливией, нам не оставят ни одной пристани, чтобы выйти в море, не дадут даже удочку забросить. Греция и те, кто ее поддерживают, долгое время стараются добиться того, чтобы Турция не могла ни шага сделать в море. Так что пусть не ждут от нас согласия. У нас нет роскоши проводить политику молчания и трусости», — добавил президент Турции. (РИА Новости)