Эрдоган ознакомился с работами в мечети Айа-София

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с работами, проводящимися в мечети Айа-София перед первым намазом, сообщает Агентство Анадолу.

Эрдогана сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, а также глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Судейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.

Эрсой и Йерликая проинформировали президента о работе, проводимой в мечети.

Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи.

Госсовет Турции постановил, что Айя-Софья находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.

Первый за долгие десятилетия намаз в мечети, считающейся символом завоевания Стамбула, состоится 24 июля.