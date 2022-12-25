Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Эрзурум на северо-востоке страны отвечая на вопрос прокомментировал итоги недавно завершившегося в Катаре ЧМ по футболу, сообщает Агентство Анадолу.

Подчеркнув, что сравнивать аргентинца Лионеля Месси и португальского футболиста Криштиану Роналду некорректно, он заявил, что последний подвергся «политическому запрету» на чемпионате мира.

«Они «растратили» Роналду впустую. К сожалению, они наложили на него политический запрет. Выпуск такого футболиста, как Роналду, на поле всего за 30 минут до конца матча разрушил его психологию и забрал его энергию», — сказал Эрдоган.

«Роналду — это человек, который выступает в защиту справедливого дела палестинцев. Роналду сейчас едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил», — добавил он.