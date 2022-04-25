Заявления президента США Джо Байдена по событиям 1915 года в Османском государстве идут вразрез с историческими реалиями, основаны на искаженной и недостоверной информации и не имеют для Анкары никакого значения. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турции.

«Господину Байдену нужно как следует изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этой истории», — заявил турецкий лидер.

По его словам, высказывания Байдена по событиям 1915 года не заслуживают внимания, так как основаны на абсолютно ложной и недостоверной информации.

«Заявления относительно претензий Армении, которые, если можно так сказать, были признаны правительствами и парламентами разных стран, для нас не имеют какой-либо силы»,- сказал президент Эрдоган.