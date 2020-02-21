Эрдоган обсудил ситуацию в Идлибе по телефону с Макроном и Меркель

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийском Идлибе, подчеркнул необходимость прекращения атак сирийской армии, говорится в сообщении администрация президента Турции.

«Наш президент провел трехсторонний телефонный разговор с Макроном и Меркель. По его словам, агрессия сирийского режима и его сторонников в Идлибе должна быть прекращена. Президент подчеркнул, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимо оказать решительную поддержку конкретными действиями», — говорится в сообщении. (РИА Новости)

| 2020-02-21T16:07:04+00:00 21 февраля 2020, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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