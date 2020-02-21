Эрдоган обсудил ситуацию в Идлибе по телефону с Макроном и Меркель

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийском Идлибе, подчеркнул необходимость прекращения атак сирийской армии, говорится в сообщении администрация президента Турции.

«Наш президент провел трехсторонний телефонный разговор с Макроном и Меркель. По его словам, агрессия сирийского режима и его сторонников в Идлибе должна быть прекращена. Президент подчеркнул, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимо оказать решительную поддержку конкретными действиями», — говорится в сообщении. (РИА Новости)