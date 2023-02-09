После сегодняшнего голосования в парламенте Турции, решение о режиме чрезвычайного положения (ЧП) в десяти провинциях зоны бедствия, официально вступит в силу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в беседе с журналистами по прибытии в провинцию Газиантеп.

По его словам, режим ЧП наделит государство полномочиями по борьбе с попытками искажения реалий зоны землетрясений, а также иными преступными действиями, в том числе, попытками необоснованного завышения цен.

Президент Турции подчеркнул, что с момента землетрясения государство задействовало все ресурсы для устранения последствий масштабного бедствия. «Правительство направило усилия на строительство модульных городков. Часть конструкций доставят из-за рубежа. Все они будут распределены по 10 провинциям зоны бедствия», — отметил политик.

Эрдоган сообщил, что власти нацелены на обеспечение в течение года новым жильем всех граждан, лишившихся домов в зоне бедствия. Планируем построить 2-3-4 этажные дома, пояснил он.

Президент Турции подчеркнул недопустимость политизации темы последствий землетрясения.

Глава государства обнародовал также последние данные по числу погибших в зоне бедствия: «Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014 человек, получили ранения 63 794 жителя Турции».