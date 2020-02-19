Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Песков назвал это худшим сценарием.

«Я не верю, что Россия примет участие в подобных плохих сценариях», — сказал Эрдоган журналистам на просьбу прокомментировать заявление Кремля о плохом сценарии.