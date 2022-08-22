Президент Эрдоган после завершения заседания Кабинета министров выступил с заявлением.

В Президентском комплексе в Анкаре в понедельник прошло заседание правительства Турции.

Заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продлилось около 2 часов 45 минут.

В своем выступлении президент Эрдоган коснулся широкого спектра вопросов, начиная от сельского и городского хозяйств, экономики, образования, заканчивая внешней политикой.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора для всего мира отметив, что благодаря возобновлению поставок с портов Черного моря, почти 30% населения планеты опять получили доступ к продовольствию из этого региона.

Президент во время своего выступления коснулся темы российско-украинской войны.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления прочного мира в Украине.

«Наша цель — для достижения прочного мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции», — сказал президент Эрдоган. (Анадолу)