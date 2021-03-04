Эрдоган назвал Макрона «любимым братом»?

Турция пытается решить свои проблемы со странами ЕС, таким мнением поделился с # турецкий эксперт Энгин Озер, оценивая итоги видео-конференции, состоявшейся между Эрдоганом и Макроном.

«Для начала, напомним, что месяц назад Макрон направил письмо Эрдогану, содержание которого нам точно неизвестно. Однако, разные источники сообщают, что президент Франции пожелал «перезагрузки» в отношениях двух стран. И глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил, что инициатива исходила от президента Франции, заявив, что Эммануэль Макрон прислал «очень хорошее» письмо президенту Тайипу Эрдогану, в котором выразил желание нормализовать отношения между Анкарой и Парижем. Сейчас после видеоконференции между президентами, Эрдоган у себя в фейсбуке пишет о Макроне «любимый брат». Никто не знает темы общения и итоги, к которым пришли президенты, но запись Эрдогана стала предметом различных толкований в экспертной среде», — сказал Озер.

По его словам, сейчас Франция намерена уменьшить свое военное присутствие в Ливии, поэтому, во избежание обоюдных рисков, и ведутся переговоры с Турцией.

«Хотя турецкие СМИ говорят об односторонней поддержке Макроном Хафтара, на самом деле Париж работает как с Хафтаром, так и с ливийским правительством. У Парижа довольно теплые отношения с правительством Ливии и в Триполи не против таких отношений. Однако темой переговоров между Парижем и Анкарой является военное присутствие Турции в Ливии», — сказал эксперт.

Что касается ситуации по Кавказу, несмотря на то, что Париж и Анкара находятся по разные стороны баррикад, как говорит Эрдоган, Турция и Франция должны тесно сотрудничать в этом регионе, считает эксперт.

«Мы знаем, что влияние Франции в Грузии велико. Правящая партия на многих уровнях завязана на Франции, многие высокопоставленные чиновники Грузии и даже сам Иванишвили имеют французское гражданство. Поэтому влияние Парижа в Тбилиси сильнее всех остальных геополитических акторов. С другой стороны, нам всем известно об отношениях Франции и Армении, о роли этой страны в судьбе Армении, о влиянии армянского лобби», — подчеркнул аналитик.

Озер также добавил, что в Азербайджане не доверяют Франции и этому есть объективное объяснение.

«44-дневная война еще раз показала двуличность французской политики. Сначала они критиковали Азербайджан, затем вроде как критика ослабла, но Сенат Франции призвал признать «Арцах». Влияние армянского лобби во Франции всем известно. Так, что именно в карабахском направлении между Парижем и Анкарой будут большие проблемы», — сказал он.

Политолог подчеркивает, что между Турцией и Францией и раньше наблюдались периоды активного политического противостояния, сопровождающегося обоюдными громкими обвинениями.

«Эти страны любят шумно критиковать друг друга, но до конфликта дело не доводят. Во Франции проживает около 800 тысяч турков. Это огромная диаспора, которая представлена на разных уровнях. С другой стороны, в Турции большие французские инвестиции, так крупная фирма «Рено» имеет производство в Турции и даже, несмотря на конфликт между странами, эта кампания не ушла с турецкого рынка», — говорит эксперт.

Аналитик также сказал, что страны знают свой предел — планку дозволенной конфликтности, ниже которой уровень отношений не опустится.

«Поэтому сторонам придется идти на компромиссы и договариваться по Ливии, Кавказу и Восточному Средиземноморью, и, скорее всего, они договорятся. Сейчас в США к власти пришел Байден, который намерен вместе с ЕС все больше давить на Россию. Для Анкары же важно в этой новой конфигурации добиться роста торговых отношений с США и ЕС, а также возможности получения крупных кредитов и инвестиций. Анкара практически уже решила все свои проблемы с Берлином, а теперь решает с Парижем. На очереди — Вашингтон», — резюмировал Энгин Озер.