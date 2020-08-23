Эрдоган на церемонии передачи ВМС Турции 12 современных судов — ФОТО

Оборонный комплекс Турции продолжает успешное и активное развитие. Наша цель – минимизация внешней зависимости в оборонной сфере.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье на церемонии передачи командованию ВМС Турции современных морских комплексов, созданных на оборонной верфи «Десан» в районе Тузла близ Стамбула, сообщает Анадолу.

Эрдоган сообщил о передаче на баланс ВМС 12 судов различного назначения, в том числе для нужд десанта.

Президент Турции подчеркнул, что оборонная промышленность – не та сфера, где допустимо замедление темпов развития. Важно идти вперед, совершенствоваться.

«Турция должна превратиться в одного из лидеров мирового оборонпрома. На нашу страну должны равняться. Мы должны перейти из разряда стран- потребителей, в экспортеров. Страны, не обладающие сильным и независимым оборонпромом, обречены на угрозы в сфере национальной безопасности», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция входит в десятку стран мира, которым под силу проектировать и строить отечественные военные суда.

Президент сообщил, что поставлена задача сформировать систему совместного реагирования сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, в том числе с привлечением ударных БПЛА.

По словам Эрдогана, круги, обеспокоенные усилением потенциала и влияния Турции, делают все возможное для дестабилизации ситуации в стране.