Эрдоган летит в Брюссель: Есть шанс преодолеть кризис

Уже несколько дней мировые СМИ анонсируют весьма значимый в свете последних событий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюссель. В столице Европейского Союза, куда он прибудет в понедельник, 9 марта, вечером начнутся его переговоры с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Известно, что стороны намерены обсудить состояние отношений между Турцией и ЕС, проблему беженцев, вопросы в сфере безопасности, а также сирийский кризис и обеспечение региональной стабильности. По оценкам экспертов, Турция также хотела бы заручиться поддержкой ЕС в том, что касается ее военных операций на севере Сирии.

Тем для обсуждения, конечно, хватает, вот только как встретят Эрдогана первые лица ЕС после того, что он заявил 8 марта в Стамбуле?

Дело в том, что Эрдоган в открытую призвал власти Греции не препятствовать рвущимся туда потокам беженцев. «Они не останутся в Греции, а направятся в другие европейские страны», — как бы пообещал турецкий лидер, выразив недоумение обеспокоенностью греческих властей.

Эрдоган фактически призвал греческие власти открыть границу и пустить нелегальных мигрантов на территорию ЕС. «Греция! Обращаюсь к тебе… открой ворота и тоже освободись от этой ноши»,- цитирует слова Эрдогана Agence France-Presse.

Согласитесь, довольно рискованные заявления как раз накануне его визита в Брюссель, где он будет вести переговоры с руководством ЕС.

29 февраля Анкара объявила о том, что перестает соблюдать Миграционное соглашение, заключенное в 2016 году с ЕС. Напомним, согласно этому документу Турция берет на себя сдерживание потока нелегальных мигрантов, рвущихся через ее территорию в Европу, в обмен на то, что Брюссель вводит безвизовый режим для граждан Турецкой Республики и выделяет Анкаре 6 млрд. евро на обустройство и содержание нелегалов. Еще одним условием соглашения было возобновление переговоров о вступлении Турции в состав ЕС.

Надо признать, что Турция все эти 4 года честно выполняла взятые на себя обязательства – с востока в ЕС никто не проникал. Но этого же нельзя сказать про Брюссель. За это время безвиз с ЕС получили даже несколько постсоветских стран, но только не гораздо более развитая, чем они Турция. Да и деньги на содержание беженцев тоже так до конца и не поступили.

Последние несколько лет президент Эрдоган не раз предупреждал ЕС, что бесконечно так продолжаться не может, но те и в ус не дули.

И вот, в Сирии случилось то, что случилось, после чего Турция заявила, что неспособна справиться с новой волной сирийских мигрантов. С тех пор тысячи людей хлынули к греческой границе.

Теперь Анкара обвиняет силы безопасности Греции в незаконном выдворении мигрантов, которым уже удалось попасть на территорию Эллады. Афины же заявляют в оправдание о принятии мер по защите внешних границ Евросоюза от потока нелегалов.

Например, в четверг, 5 марта, греческие власти заявили о том, что еще более 1700 мигрантов прибыли на территорию страны и были переведены в лагерь, где уже находятся 38 тысяч человек. Это означает, что все-таки, невзирая на все усилия Греции и помощь от Европейской пограничной службы Frontex, границы этой страны защищенными считать нельзя.

Затем турецкий президент провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они привели к тому, что Эрдоган немного снизил давление на ЕС, приказав Береговой охране Турции пресекать попытки нелегалов переправляться в Грецию через Эгейское море.

То есть, в целом ситуация какая-то зыбкая, неоднозначная.

Есть, правда, один обнадеживающий момент, свидетельствующий о том, что переговоры в Брюсселе могут закончиться результативно. Как передает РБК, появилась информация, что Турция и ЕС достигли предварительного соглашения в вопросе беженцев. Как сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, европейские страны согласились направить Турции дополнительные деньги сверх €3 млрд, выделяемых для борьбы с миграционным кризисом. По словам канцлера, детали соглашения должны проработать к саммиту Евросоюза, который пройдет 17-19 марта.

Таким образом, повторное преодоление кризиса возможно — была бы воля.