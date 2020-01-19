Эрдоган и Путин обсуждают в Берлине Ливию

Президенты Турции и России встретились в воскресенье в Берлине в рамках международной конференции по Ливии, сообщает Агентство Анадолу.

Предваряя переговоры с Владимиром Путиным, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям Турции и России, сегодня в Ливии обеспечено относительное спокойствие.

«Однако основной результат мирных инициатив мы должны получить по итогам Берлинской конференции»,- сказал глава государства.

По его словам, продвижение политического процесса и успех урегулирования конфликта в Ливии зависят от отказа Халифы Хафтара от своей агрессивной политики.

«По итогам международной конференции по Ливии должно быть принято решение о возобновлении политического процесса и обеспечении режима прекращения огня. Только так в Ливию придут мир и спокойствие»,- подчеркнул турецкий лидер.