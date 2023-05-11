Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров в Стамбуле по зерновой сделке, если такая необходимость возникнет.

Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Анкаре.

«Такая возможность есть, потому что, как вы знаете, президент Эрдоган и президент Путин часто проводят телефонные переговоры, когда в этом есть необходимость. Зерновая сделка очень важна, поэтому они могут обсудить итоги [переговоров в Стамбуле]», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос