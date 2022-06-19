Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

В ходе переговоров лидеры условились поддерживать диалог по региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом и безопасность, а также продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности.

Стороны обсудили состояние двусторонних турецко-израильских отношений и региональную тематику.

Президент Израиля поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары в борьбе с терроризмом.