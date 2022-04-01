Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры России и Украины в целом позитивно относятся к идее личной встречи.

В беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, президент напомнил, что накануне провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на сегодня запланирована его беседа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, формируют основу для встречи уровня президентов двух стран.

«Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло», — сказал Эрдоган.