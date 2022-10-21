Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом заявил журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из поездки в Азербайджан.

Он отметил, что в ходе переговоров будет обсуждаться возможность организации встречи двух лидеров при посредничестве Турции.

По словам Эрдогана, российский лидер Владимир Путин по сравнению с предыдущим периодом занимает значительно более мягкую позицию и открыт для переговоров. Президент Турции подчеркнул, что у его украинского коллеги Зеленского нет проблем в подходе к этому вопросу.