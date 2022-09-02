Норвежская компания Equinor завершила выход из Харьягинского соглашения о разделе продукции в России. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление компании. Таким образом, Equinor покинула последний совместный проект с Россией.

Это первый случай, когда крупная международная нефтегазовая компания полностью ушла из России, отмечает BBC.

Equinor была одним из крупнейших иностранных инвесторов в добычные проекты с «Роснефтью». В последние годы эти компании сотрудничали по трудноизвлекаемым запасам, а с 2012 года у них были масштабные планы по совместному освоению российского шельфа.

Две другие крупнейшие нефтегазовые компании, Shell и BP, заявили, что планируют покинуть Россию, но еще не завершили вывод средств.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено за Полярным кругом на территории Ненецкого автономного округа. Над проектом Харьяга работала «дочка» Equinor «Статойл Харьяга АС», которой принадлежало 30% проекта. 20% было у «Тотал Разведка Россия», «дочки» французской Total Energies. 26 августа французская компания завершила передачу своей доли в соглашении «Зарубежнефти».