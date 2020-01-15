ЕП объявил территориальную целостность ключевым элементом Восточного Партнёрства

15 января на пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге абсолютным большинством голосов принята резолюция «Об общей политике ЕС в в области внешней политики и безопасности».

Как сообщает Report, в статье 36 документа говорится о «подтверждении Евросоюзом своих обязательств по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного Партнёрства в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права, усилении поддержки пострадавшим от конфликтов граждан этих стран — беженцев и внутренне перемещенных лиц».

В отличие от большинства других документов ЕП Резолюция Европарламента «О совместной политике ЕС в области внешней политики и безопасности» носит не декларативный, а доктринальный характер, обязывающий исполнительные структуры ЕС учитывать его нормативные положения в разработке и реализации внешней политики Евросоюза. Резолюция, автором которой всегда является председатель Комитета по международным делам ЕП, принимается ежегодно, в нем даётся анализ проведённой за год работы а также основные приоритеты и перспективы деятельности ЕС на предстоящий год.

| 2020-01-15T18:10:19+00:00 15 января 2020, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss