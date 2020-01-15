ЕП объявил территориальную целостность ключевым элементом Восточного Партнёрства

15 января на пленарном заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге абсолютным большинством голосов принята резолюция «Об общей политике ЕС в в области внешней политики и безопасности».

Как сообщает Report, в статье 36 документа говорится о «подтверждении Евросоюзом своих обязательств по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного Партнёрства в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права, усилении поддержки пострадавшим от конфликтов граждан этих стран — беженцев и внутренне перемещенных лиц».

В отличие от большинства других документов ЕП Резолюция Европарламента «О совместной политике ЕС в области внешней политики и безопасности» носит не декларативный, а доктринальный характер, обязывающий исполнительные структуры ЕС учитывать его нормативные положения в разработке и реализации внешней политики Евросоюза. Резолюция, автором которой всегда является председатель Комитета по международным делам ЕП, принимается ежегодно, в нем даётся анализ проведённой за год работы а также основные приоритеты и перспективы деятельности ЕС на предстоящий год.