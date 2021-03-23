Энтони Блинкен призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Германию прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2». Президент США Джозеф Байден однозначно заявил, что считает этот проект «плохой идеей» — как для Европы, так и для Соединенных Штатов, подчеркнул глава Госдепартамента в Брюсселе на встрече глав МИД стран-участниц НАТО во вторник, 23 марта.

Газопровод может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других союзников Североатлантического альянса, добавил Блинкен. Вашингтон не исключил введения новых санкций за участие в проекте.

Работы по укладке труб «Северного потока — 2» после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен более чем на 90 процентов.

Строительство «Северного потока — 2» вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США. В Соединенных Штатах считают, что газопровод сделает Европу зависимой от российского газа. Вашингтон внес судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца — компанию «КВТ-Рус» — в два санкционных списка. (DW)