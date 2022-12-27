Говорят, что вероятность попадания снаряда в предыдущую воронку исчезающе мала. Это факт из теории вероятностей, но применительно к происходящему в России математика ничем помочь не может. Простая логика здесь не очень работает.

В самом деле. Аэродром в Энгельсе Саратовской области 5 декабря был атакован беспилотниками. Даже по официальным сообщениям были повреждены два бомбардировщика. На самом деле больше.

Удар произвел настолько ошеломляющее впечатление, что бомбардировщики Ту-160 были немедленно переведены куда-то под Мурманск. В патриотических пабликах после криков и стонов насчет дырявой ПВО начали говорить, что выводы сделаны и теперь база в Энгельсе защищена подобно Москве.

И действительно. Вокруг российской столицы было замечено движение противоракетных комплексов. И понять это можно. Если дроны, в России говорят, что украинские, в Киеве это не подтверждают, долетели до Энгельса на расстояние около 700 км, то от границы Украины до Москвы всего ничего — около 550 км. Достать и долететь гораздо легче.

И вот в ночь на 26 декабря аэродром в Энгельсе вновь подвергся удару. По сообщениям российского Министерства обороны ПВО всех сбила, но вот осколки то ли дронов, то ли ракет убили трех человек и какое-то количество ранили. Как так случилось, остается загадкой.

Прошло совсем немного времени и выяснилось по спутниковым снимкам и по данным спецслужб, что не все, так как лгут в российском оборонном ведомстве.

Во-первых, взрывов на аэродроме было не один, а два. Об этом писали местные и поместили соответствующие видео и фото. Причем взрывы были довольно сильные.

Во-вторых, в результате огневого поражения базы стратегической авиации повреждения получили сразу 5 тяжелых бомбардировщиков ТУ-95МС, также был разрушен диспетчерский пункт управления. При этом погибло 17 человек, 26 ранены. Трое из них после госпитализации находятся в тяжелом состоянии.

О довольно тяжелой ситуации на аэродроме косвенно говорит тот факт, что половина бомбардировщиков ТУ-95МС перебазированы на Дальний Восток. Если они не пострадали, как заявляют в Москве, то к чему такие конвульсивные действия. Однако чего-то российское командование опасается. Вдруг прилетит в третий раз. Причем с каждым разом прилет все более результативный.

Рассмотрим произошедшее в нескольких плоскостях.

Первое. Хотя в Киеве не подтверждают, но велика вероятность того, что огневой налет дело рук ВСУ. Если о первом говорили, что он выполнен модернизированными советскими беспилотниками Ту-141«Стриж», некоторое количество их осталось в Украине, то на этот раз эксперты склоняются к тому, что это были дроны «Сокол 300». Их испытания завершились незадолго до начала войны с Россией.

Этот беспилотник может преодолевать от 1300 до 3000 км и несет нагрузку до 300 кг. Как раз, чтобы долететь до Энгельса и вернуться по возможности назад.

США отказываются предоставлять Украине тяжелые дроны из опасений ударов по территории России. Теперь Киев имеет свое подобное оружие и как оказывается вполне эффективное.

Второе. Россия не в состоянии обеспечить достаточную защиту своих важнейших военных объектов от ударов с воздуха. Для этого у нее нет в необходимых количествах средств противовоздушной и противоракетной обороны. Они либо заняты на линии фронта в Украине, либо были потеряны в результате атак ВСУ американскими ракетами HARM. К тому же в последнее время комплексы С-300 вместо воздушных целей используются для ударов по поверхности. Точность и дальность их невысокая, но других для этого уже нет.

Вот и получается, что защитить важные военные объекты просто нечем и поэтому ПВО пропускает к аэродрому в Энгельсе дроны с ракетами.

Третье. Очень важный военный аспект, имеющий и политическое значение. Москве дано понять на весьма доходчивых примерах, что время безнаказанных ударов по украинской инфраструктуре прошло. Теперь за все будет ответ. Более того. Налеты на российскую инфраструктуру довольно скоро превратятся в обыденное явление, и на европейской части России останется мало уголков, находящихся в безопасном тылу.

Четвертое. Бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС относятся к так называемой ядерной триаде. По большому счету их не так много и выбывание какого-то количества их по любым причинам существенно ослабляет ядерную российскую компоненту, которой так любит размахивать и угрожать Путин.

В силу сложившихся обстоятельств восстанавливать потерянные или поврежденные бомбардировщики Россия не может и это имеет огромное значение. В первую очередь для натовских военных. Так называемая вторая армия мира уже даже не бумажный тигр, а что-то более слабое и бесформенное.

Пятое. Каждый удар по Энгельсу и Дягилево, повторяющиеся налеты на Курскую, Белгородскую области и Крым наглядно показывают неспособность российского политического и военного руководства переломить ход войны с Украиной. И это имеет и будет иметь далеко идущие последствия.

Возможно, что это простое совпадение во времени, но Москва остается одна на международной арене и погружается во все большую изоляцию.

Из Китая после визита туда российской делегации во главе с Дмитрием Медведевым приходят все более неутешительные известия.

Глава московского банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК пожаловался на то, что китайские банки отказываются от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. «Китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином».

Это отражается на свободе расчетов и движении юаневых платежей между российскими и китайскими банками. По его словам, банк предлагает кредиты и облигации в юанях, также были сделаны первые размещения на сумму, эквивалентную $100 млн, однако их сложно вкладывать.

Крупнейшие китайские транспортные компании отказываются перевозить российскую нефть. Проблемы с танкерами признал вице-премьер Александр Новак.

Из-за транспортных проблем, в частности, резко упал экспорт российской нефти. Причем не только из балтийских, но и дальневосточных портов.

Прямой связи с ударами по аэродромам тут нет, но в целом все происходящее свидетельствует о том, что позиции России военные, экономические, финансовые и политические постоянно слабеют. С Москвой просто не хотят иметь дело из-за ее токсичности.

И даже Турция, которая до недавнего времени покупала подешевевшую российскую нефть, после 5 декабря резко отказалась от значительной ее части. Как следует из статистики перевозок от Kpler, в декабре текущего года турецкая сторона получила только 2 груза российской нефти Urals общим объемом всего 1,7 миллиона баррелей. Если пересчитать на дневной объем, то в целом поставки рухнули до 55 000 баррелей в сутки, что на 86% меньше уровня предыдущих 6 месяцев.

На московских телеканалах пропагандисты всех видов буквально просят каких-то переговоров. Вокруг Путина чувствуют приближение как военного поражения, так и экономического коллапса.

Одновременно пытаются повышать ставки в виде неприемлемых требований.

Одна проблема. Никто с ними переговоры вести не собирается. Поэтому хлопки, как в Украине говорят бавовна, на стратегических объектах в глубине России будут продолжаться.

Как говорится, a la guerre comme a la guerre. Не Украина начала эту войну, но она ее закончит.