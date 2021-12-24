Народному артисту Азербайджана EMINу удалось удивить своих поклонников. Певец представил клип на свою последнюю песню «31.12». Впервые в праздничном видео снялись Алена Гаврилова вместе с дочерью Афиной.

Клип получился невероятно красивым. Певец едет в автомобиле домой, покупая по дороге очаровательного трехметрового мишку, а дома его ждет жена и дочь.

Далее по сценарию показана идиллия личной жизни народного артиста – любимая женщина и подрастающая дочь, семейный ужин, медленный танец, снежная сказка во дворе дома. Завершается клип поцелуем влюбленных, что без излишних слов означает примирение пары.

Но на всякий случай, EMIN подчеркивает в песне: « Хочу еще с тобой сто раз с календаря сорвать 31.12».

История любви EMINa и Алены Гавриловой официально началась в 2018 году, когда пара сыграла роскошную свадьбу, а спустя год на свет появилась их дочь Афина.

В 2020 году EMIN сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram о расставании с женой, сохранив при этом хорошие отношения.

Однако недавно пару все чаще стали видеть вместе на различных мероприятиях, хотя никто из влюбленных никак не афишировал это. По слухам, EMIN и Алена даже отправились в совместное романтическое путешествие, однако и об этом пара не обмолвилась и словечком.

Все точки над I вновь расставил EMIN, снявшись с Гавриловой в клипе, где все становится понятно без всяких слов.

Эту красивую историю можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/Ufo1hf59gcA

Автор музыки и слов песни – Константин Ноников, написавший для EMINа в этом году большую часть синглов из альбома Love Is, в том числе самую популярную — «Отпусти и Лети». Режиссером выступила Катя Як, также снявшая клип на эту песню летом в Азербайджане.

«Мне хочется всем пожелать счастья, гармонии и любви в Новом Году. Пусть это видео вызывает у каждого зрителя самые теплые и радостные эмоции» — сказал журналистам сам EMIN.