Оглушительным концертом EMINа в Баку стартовал сезон open air концертов Sea Breeze Summer Live, сообщает #.

Лучшая летняя площадка, построенная в центре элитного поселка Sea Breeze собрала самых преданных фанатов народного артиста. Ни одного свободного места среди посадочных рядов, толпа молодежи в фан – зоне, фантастический фейерверк в финале и счастливые лица вокруг – EMIN умеет дарить праздник людям, заряжая всех энергией и талантом.

Стоп, Ночь, Нежная, Состояние Амор, МММ, Сердце пополам, Бумеранг, На обратной стороне, Отпусти и Лети, Сбежим в Баку, Still – со сцены звучит хит за хитом – все песни поклонники знают наизусть и с удовольствием поют в унисон.

EMIN чувствует атмосферу любви и дарит в ответ любовь в квадрате.

«Мой любимый Баку, спасибо за душевный и невероятно родной вечер», — сердечные признания артиста делают вечер еще более незабываемым и атмосферным.

Летний музыкальный гимн и любимый хит всех туристов «Сбежим в Баку» звучит к концу вечера, за ним – эпический момент всех концертов EMINA — исполнение легендарной композиции «Синяя вечность» неподражаемого Муслима Магомаева. Часть зрителей встает со своих кресел с первой же минуты, остальных поднимает на ноги сам певец, призывая почтить память мэтра, как и подобает, стоя.

В ходе вечера одна из поклонниц в фан-зоне потеряла сознание – EMIN замечает это и останавливает концерт, просит срочно вызвать врачей и охрану, но, не дожидаясь ни тех, ни других, снимает микрофон и прыгает со сцены в толпу. Невероятная ситуация!

«Герой», — звучит из зрительских рядов, но EMIN никого не слышит и делает то, что сделал бы далеко не каждый артист. Взяв девушку на руки, певец передает ее в руки медперсонала, и пытается успокоить зрителей.

Таким образом, публика увидела еще одну грань Эмина Агаларова, и называется она – человечность!

Концерт продолжился, певец вернулся на сцену, а затем и на бис. В финале под взрывы салюта звучит трек, покоривший азербайджанцев всего мира – «Мой Азербайджан», который артист записал в дуэте с Максимом Фадеевым.

Эмоции переполняют фанатов — людей всех возрастов, которые нескончаемо аплодируют, а глазами просят – хоть бы еще одна песня!

И это правда – уходить с концертов EMINA непросто. Душа поет, а сердце переполняет чувство гордости – за достойного сына своего народа, за Артиста, за Человека с большой буквы!