По меньшей мере семь автобусов с украинскими защитниками Мариуполя сегодня выехали из «Азовстали».

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свидетелей.

Автобусы сопровождали российские оккупанты.

По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены.

При этом, их точное количество неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с «Азовстали» об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.