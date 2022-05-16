Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию, возглавляемую президентом Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчином Гулиевым, в рамках традиционных мероприятий «Виндзорское Королевское конное шоу», проходивших в Великобритании с 12 по 15 мая 2022 года.

Как сообщает АПА, Её Величеству Королеве, которая всегда с большим интересом наблюдала за выступлениями представителей Азербайджана в рамках мероприятий «Виндзорское Королевское конное шоу», был передан подарок Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева – Карабахский скакун «Шохрат». Подаренный Королеве скакун был доставлен в Виндзорский замок и передан новой владелице вместе с сертификатом, в котором отражена вся информация о нем.

Затем королеве были подарены созданные известным азербайджанским скульптором Фаиком Гаджиевым скульптуры карабахского коня «Алхан» и коня «Галхан» породы «дильбоз». Королева Елизавета II выразила благодарность за подарок и выразила признательность за традиционное участие в мероприятиях «Виндзорского Королевского конного шоу».

Отметим, что в 1956 году Н.Хрущев подарил королеве Елизавете (она на престоле с 1952 года) карабахского скакуна по кличке «Заман». Но тогда этот конь не был представлен Виндзорскому дворцу. Подарок же Президента Ильхама Алиева был представлен Виндзору.