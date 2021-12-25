«Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему», — отметила королева Елизавета II назвала покойного мужа «возлюбленным» и добавила, что как бы она и ее семья не скучали по герцогу Филиппу, он бы хотел, чтобы они наслаждались Рождеством.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, супруги прожили в браке 73 года.

Ранее сообщалось , что британская королева Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его супруге Кейт Мидлтон и призвала их перестать летать на вертолетах. Королева боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы (lenta.ru).