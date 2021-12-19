Королева Великобритании Елизавета II попросила принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон перестать летать на вертолетах, пишет The Sun.

Свою просьбу британская королева аргументировала соображениями безопасности. Елизавета II опасается, что члены ее семьи могут погибнуть в результате авиакатастрофы. Эксперты отмечают, что в королевской семье и до этого негласно запрещалось летать на вертолете, однако протокол был смягчен из-за того, что семья принца Уильяма стала больше. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, принцы Джордж, Луи, принцесса Шарлотта, стали совершать поездки между Лондоном и Норфолком.

По информации издания, в 2021 году всего за один месяц было зафиксировано два инцидента с вертолетами королевской семьи. Первый случай — неисправность Sikorsky S-76, а второй — отмена одного из запланированных маршрутов из-за плохой погоды.

Ранее историк Эд Оуэнс, изучающий монархию Великобритании, заявил, что в стране начался процесс передачи власти от королевы Елизаветы II к ее сыну принцу Чарльзу.